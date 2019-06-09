Кадыров призвал не мешать следствию по делу журналиста Голунова

Политик считает, что невозможно требовать спокойного и непредвзятого расследования под таким давлением.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале высказался о ситуации с журналистом Иваном Голуновым, который обвиняется в попытке сбыта наркотиков и отправлен судом под домашний арест.

Политик призвал не давить на следственные органы и не судить о виновности или невиновности журналиста, не дождавшись завершения расследования.

— Это решат следствие и суд! И моментально волна требований "взять под контроль". Все известные или почти неизвестные должностные и не должностные лица спешат стать в очередь тех, кто обещает лично контролировать. И в этих условиях вы требуете от следствия непредвзятого и спокойного расследования? Оно должно расследовать или докладывать "контролёрам"? — напомнил Кадыров.

По его словам, в деле Голунова разберутся следствие и суд, если "прекратить прессинг".

Задержанному в Москве журналисту "Медузы" Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Он утверждает, что вещества ему подкинули. На его сторону встали известные деятели культуры, журналисты, члены Совета по правам человека при президенте. Суд отправил Голунова под домашний арест.