Пострадавшие в ДТП с туравтобусами в Сочи доставлены в Краснодар вертолётом

Двое пострадавших в ДТП с туристическими автобусами в Сочи на борту медицинского вертолёта были доставлены в больницу Краснодара. Об этом сообщается на сайте краевого Минздрава.

— На госпитализации после ДТП в Сочи продолжает оставаться 21 человек, в том числе трое детей. Два пациента — взрослый и ребёнок — переведены санавиацией в краевые больницы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом с ними во время полёта будет находиться бригада реаниматологов и хирургов.

Ранее Лайф публиковал кадры с места аварии, где произошло столкновение двух экскурсионных автобусов. По последним данным, в результате происшествия пострадало 26 человек, в том числе трое детей. 23 пассажирам потребовалась госпитализация.

Причины ДТП пока не называются. По неподтверждённым данным, один из водителей не предоставил преимущество двигавшемуся по дороге коллеге и выехал на перекрёсток, в результате чего произошло столкновение и один автобус перевернулся.