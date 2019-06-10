Косачёв назвал виновного в "поджоге" кризиса в Молдавии

Положение дел в Молдавии и разыгравшийся в стране политический кризис — рукотворное явление, за которым стоит ангажированный чужими решениями Конституционный суд. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв.

— В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного "поджигателя" играет Конституционный суд. Только партии в парламенте договорились сформировать правительство и назначить премьера, Конституционный суд тут же объявил это решение недействительным, — написал он на своей странице в "Фейсбуке"

Косачёв отмечает, что после этого судьи потребовали распустить парламент и отстранили президента от власти, назначив и.о. премьер-министра Филипа, что является нарушением принципа разделения власти.

, Называя вещи своими именами, вместо защиты политсистемы суд стал её крушить, явно выйдя за рамки своей миссии. Потому что миссия эта суду навязана теми, кто привык руководить страной как своей, карманной компанией, — добавил он.

По словам сенатора, в конечном итоге "внешние силы" в лице ЕС, в частности, согласились работать со сформированным парламентом правительством. По его мнению, Российской Федерации также стоит "придерживаться этой линии", ведь это единственный путь к преодолению политического кризиса.

— Жизнь ведь на сегодняшнем дне не кончается... Или кончается — для тех, кто стоит за атаками КС, преследуя явно свои, прямо противоположные национальным интересам цели? — заключил он.

Ранее Лайф сообщал, что парламент Молдавии избрал премьер-министра, им стала Майя Санду. Однако исполняющий обязанности премьера Павел Филип на следующий день был "повышен до и.о. президента и получил от Конституционного суда право распустить неугодный парламент. У зданий министерств в Кишинёве собрались протестующие.