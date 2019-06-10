Спикер: Мы не собираемся распускать парламент Молдавии, он дееспособен

Парламент Молдавии, указ о роспуске которого подписал и.о. премьер-министра Павел Филип, не намерен прекращать работу и примет важные решения. Об этом сообщила его председатель Зинаида Гречаный в эфире канала "RTR-Молдова".

— Мы не готовимся к досрочным выборам. Думаю, завтра мы утвердим генсека парламента, завтра же начинаем работу по принятию других законодательных инициатив. Мы не собираемся распускать парламент, он дееспособен и был выбран законно, — сказала она.

Спикер напомнила о позиции ЕС, ранее заявившего о готовности работать с "легитимным правительством" Молдавии. По её мнению, сейчас парламент "должен заседать ежедневно", чтобы обеспечить стабильность.

По словам Гречаный, среди приоритетов депутатов — назначение даты местных выборов, возвращение к пропорциональной избирательной системе и прочие важные вопросы.

Парламент Молдавии после выборов 24 февраля попытался сформировать правящую коалицию и правительство. Лишь 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты договорились с блоком "Сейчас" выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демпартии Молдовы, которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство сформировалось во главе с премьером Майей Санду, являющейся председателем Партии действия и солидарности, входящей в блок "Сейчас".

Сразу после этого Демпартия Молдовы обратилась в Конституционный суд с требованием оценить законность действий фракций Партии социалистов Республики Молдова и блока "Сейчас". КС признал эти решения неконституционными. Судьи считают, что парламент не смог в отведённые законом дни утвердить правительство. После этого суд разрешил и.о. премьера и члену демпартии Павлу Филипу распустить парламент вместо президента. Додон назвал это попыткой узурпации власти.