СМИ: Матвиенко назвала около 30 регионов России экономически стабильными

По словам спикера Совета Федерации, профицит бюджетов субъектов РФ составил 500 млрд рублей.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что около 30 российских регионов являются успешными в экономическом и финансовом плане. Об этом она сказала в интервью газете "Известия".

— У нас около 30 регионов сегодня стабильные и успешные, другие — более или менее, — рассказала спикер.

По её словам, впервые за долгое время профицит бюджета в регионах составил порядка 500 миллиардов рублей, а также сильно сократился размер долга.

Матвиенко подчеркнула, что на данный момент всё ещё присутствует существенный экономический и финансовый разрыв между субъектами России.

— В первую очередь нам нужно менять менталитет — надо готовить крупные межрегиональные инвестиционные проекты как в экономике, так и в социальной сфере, в здравоохранении, — сказала она.

Ранее Лайф рассказал, в каких регионах оказалось наилучшее социально-экономическое развитие.