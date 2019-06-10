Киану Ривз назвал дату выхода игры Cyberpunk 2077 с собой в роли персонажа

Это новый проект студии CD Projekt Red, принесшей в этот мир серию игр "Ведьмак" по мотивам романов Анджея Сапковского.

Американская компания Мicrosoft во время презентации на выставке Е3 объявила дату выхода одной из самых ожидаемых своих новинок — игры Cyberpunk 2077.

Однако главным сюрпризом вечера стала, пожалуй, даже не означенная премьера, а появление актёра Киану Ривза, известного по ролям в фильмах "Матрица", "Джон Уик" и других. Оказалось, он "исполнил" роль одного из персонажей игры.

В ходе выступления Ривз кратко рассказал об игре, а также представил видеоролик, в котором была раскрыта дата релиза — 16 апреля 2020 года.

Cyberpunk 2077 — новый проект студии CD Projekt Red, принесшей в этот мир серию игр "Ведьмак" по мотивам романов Анджея Сапковского. Новинка была анонсирована ещё в 2012 году, в её основе лежит настольная игра Майка Пондсмита Cyberpunk 2020 и его многочисленные книги о вымышленном мире Cyberpunk. До этого разработчики показали ждущим фанатам почти часовой отрывок геймплея игры.