Россия отметила вклад Швейцарии в урегулирование ситуации в Донбассе

Среди гуманитарной помощи европейской страны оказались химикаты для очистки воды, позволяющие обеспечить водоснабжение для четырёх миллионов человек.

Власти Швейцарии направили в Донбасс более 12 тысяч тонн гуманитарной помощи с апреля 2015 года. Такой вклад, а также участие в переговорах по внутриукраинскому процессу поприветствовала Россия. Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

— С апреля 2015 года туда десятью конвоями было поставлено свыше 12 тысяч тонн различных грузов, — передаёт РИА "Новости" слова Приходько.

Он рассказал, что среди грузов были химикаты для очистки воды, которые позволяют обеспечить бесперебойное водоснабжение более четырёх миллионов человек.

Кроме того, Приходько отметил вклад представителей Швейцарии в процесс переговоров по внутриукраинскому урегулированию.

— Прежде всего это бывший посол по особым поручениям Хайди Тальявини, — рассказал он.

Тальявини была спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ в контактной группе по Украине в 2014 — 2015 годах. Она также участвовала в разработке минских соглашений.

Также Приходько напомнил о деятельности Тони Фриша, который был координатором гуманитарной подгруппы контактной группы и помог справиться с неотложными проблемами населения пострадавших от войны районов Донбасса.

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