Названы страны Европы, жители которых могут купить больше всего газа

Среднестатистический житель Люксембурга на свою зарплату может приобрести в месяц 7900 кубометров.

Эксперты подготовили рейтинг из 33 стран Европы по доступности природного газа для населения в первом полугодии текущего года. Наименьший объём себе могут позволить купить на среднюю зарплату украинцы, а самый большой объём — жители Люксембурга, Казахстана и России.

Так, среднестатистический житель Люксембурга на свою зарплату может купить в месяц 7900 кубометров газа. В этой стране сравнительно невысокие цены на голубое топливо, при этом средняя зарплата одна из наиболее высоких в Европе.

Казахстанцы могут купить на свою среднестатистическую зарплату 7500 кубометров. Зарплаты здесь сравнительно невысокие, но цены на газ, как и в РФ, одни из самых низких из всех стран, рассмотренных в рейтинге РИА "Новости".

На третьем месте в рейтинге находится Россия. Наши сограждане на свою среднюю зарплату могут купить около 6700 кубометров газа.

Далее расположились развитые страны Западной Европы — Великобритания, ФРГ, Бельгия, Ирландия, Австрия, Нидерланды, Дания.

Наименьший объём газа имеют возможность купить жители Украины. На средний заработок здесь можно приобрести немногим более 1000 кубометров. Цены на газ на Украине невысокие (по европейским меркам), но при этом в стране очень низкий уровень зарплат.

Среди аутсайдеров также оказались Молдавия, Болгария и Сербия. В этих государствах жители могут купить менее 1200 кубометров газа в месяц.