В аппарате кабмина отметили восстановление показателей взаимной торговли с европейским государством.

Замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил журналистам, что Швейцария поступила прагматично и дальновидно, когда не стала вводить собственных ограничений в отношениях с Россией.

Швейцария не вводила каких-либо собственных ограничений в отношении взаимодействия с Россией, что является дальновидным и прагматичным шагом Сергей Приходько

Он отметил, что за последние годы ряд высокопоставленных официальных лиц Швейцарии публично заявляли, что политика рестрикций в отношении Москвы "показала свою несостоятельность и контрпродуктивность".

Также в аппарате кабмина отметили восстановление показателей взаимной торговли со Швейцарией. Так, в 2018 году товарооборот достиг $7,4 млрд (+22% к 2017 году), в том числе российский экспорт составил $4,8 млрд долларов (+23,8%), импорт — $2,6 млрд (+19%). По итогам первого квартала 2019 года зафиксировано увеличение объёмов двусторонней торговли (на 18%).