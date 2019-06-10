Земан считает оскорбительным законопроект КПРФ об "оккупации" Чехии в 1968 году

По его мнению, военнослужащие, которые принимали участие в данных событиях, не должны иметь статус ветерана боевых действий.

Президент Чехии Милош Земан счёл оскорбительным для страны подготовленный фракцией КПРФ в Госдуме законопроект "О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооружённых сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора". Об этом он рассказал в эфире радиоканала Frekvence-1.

— Считаю его [законопроект] глубоко оскорбительным [для республики]. Те, кто его поддерживает, совершают враждебный акт по отношению к Чехии, — отметил Земан.

Президент пригласил посла России в Чехии в Пражский град для дачи разъяснений по поводу законодательной инициативы фракции КПРФ в Госдуме. По мнению Земана, документ является продуктом "двух сумасшедших депутатов российской Думы".

— Оккупация [Чехословакии войсками Варшавского договора] в 1968 году была международным преступлением, а те, кто его совершил, не должны иметь статус ветеранов войны, — заявил он.

Ранее в МИД Чехии обеспокоились инициативой КПРФ по поводу присвоения статуса ветерана войны тем, кто участвовал в "оккупации" Чехии. В ведомстве выразили надежду, что Россия воздержится от принятия данного закона.