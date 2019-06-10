В ОАЭ почти 200 человек отравились водой из-под крана

Сейчас коммунальщики проверяют и дезинфицируют все трубы и резервуары в проблемном жилом комплексе.

Около 200 жителей одного из ЖК в Аджмане (ОАЭ) обратились в медучреждения с признаками отравления, вызванного качеством водопроводной воды, сообщает полиция Аджмана в своём твиттере.

За выходные в больницы эмирата обратилось около 190 жителей жилого комплекса Horizon Towers. Семь человек госпитализировали, их состояние стабильное.

Сейчас коммунальщики эмирата проверяют и дезинфицируют все трубы и резервуары для воды в ЖК. Перед ЧП жители жаловались на неприятный запах в квартирах и изменение цвета воды, сообщают местные СМИ.