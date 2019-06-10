В Йемене при наводнении погибло два человека

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Фото © Flickr / pizzodisevo 1937

Сильный ветер и молнии привели к обрушению столбов и падению десятка деревьев в Адене.

В йеменском городе Адене прошли обильные дожди в ночь с 8 на 9 июня, в результате чего погибло по меньшей мере два человека, сообщает Al Arabiya.

По словам местных жителей, улицы города затоплены. В некоторых районах уровень воды достиг 40–100 сантиметров. Больше всего пострадал район, где находится администрация Адена.

Кроме того, сильный ветер и молнии привели к обрушению столбов и падению десятка деревьев.

Ранее в США из-за прорыва дамбы была затоплена часть города.

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