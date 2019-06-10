НАТО: Учения альянса в Балтийском море не направлены против третьих стран

Единственным государством региона, не принимающим участия в этих манёврах, является Россия.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила о том, что стартовавшие 9 июня крупные военно-морские маневры альянса в Балтийском море BALTOPS-2019 "не направлены против третьих стран".

Единственной страной региона, не участвующей в этих манёврах, является РФ. Ещё две не входящие в НАТО ключевые балтийские страны — Швеция и Финляндия — принимают участие в учениях как партнёры.

— Балтийское море имеет стратегическое значение для альянса, к нему имеют выход шесть государств НАТО. Учения BALTOPS проводятся уже 47-й год и не направлены против кого-либо, хотя ситуация в области безопасности в регионе явно деградировала после нелегальной аннексии Россией Крыма в 2014 году. BALTOPS показывают, как хорошо наши силы могут работать вместе и что НАТО может защитить себя от любого противника, — сказала Лунгеску.

Представитель альянса отметила, что РФ в прошлом участвовала в манёврах, но не приглашалась после воссоединения с Крымом и начала конфликта на востоке Украины.

В учениях участвуют 8,6 тысячи военных из 18 стран НАТО и партнёров, манёвры продлятся до 21 июня. Торжественная церемония открытия состоялась 9 июня в порту Киль в Германии. В ходе манёвров будут отработаны действия по поиску и уничтожению морских мин и подлодок противника, отражение нападений с моря и воздуха. Также будут отрабатываться атаки, в частности высадка морского десанта.

Учения BALTOPS впервые прошли в 1971 году, их главной целью было сдерживание СССР и демонстрация активности флотов НАТО в близости от советских границ. После распада Советского Союза РФ неоднократно участвовала в этих манёврах, акцент которых был смещён на отработку поисково-спасательных операций, а масштабы уменьшены. Когда в 2014 году альянс разорвал военное сотрудничество с Москвой, учения BALTOPS постепенно вернулись к изначальным масштабам и задачам.