Наступившая рабочая неделя будет сокращённой

Наступившая рабочая неделя с 10 по 14 июня станет самой короткой для россиян этим летом. Дополнительным выходным днём станет среда.

Как ранее напоминали в Роструде, 12 июня станет нерабочим днём в связи с празднованием Дня России.

Также сокращён на один час будет рабочий день вторника, 11 июня, поскольку он является предпраздничным днём.

В ведомстве отмечают, что следующие длинные выходные придут к россиянам осенью — со 2 по 4 ноября, во время празднования Дня народного единства.