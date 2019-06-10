В США признали результаты выборов в Молдавии

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Фото © Flickr / Sam Howzit

Также в ведомстве призвали стороны политического конфликта проявить сдержанность и начать вести переговоры.

Госдепартамент США сообщил, что прошедшие 24 февраля выборы в Молдавии были конкурентными и выразили волю народа. Соответствующая информация приводится в заявлении ведомства.

— Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства, — сказано в сообщении.

Кроме того, США призвали стороны политического конфликта в Молдавии проявить сдержанность и прийти к договорённости по поводу дальнейшего пути государства.

Ранее в НАТО обеспокоились нынешней ситуацией в Молдавии.

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