В США признали результаты выборов в Молдавии

Госдепартамент США сообщил, что прошедшие 24 февраля выборы в Молдавии были конкурентными и выразили волю народа. Соответствующая информация приводится в заявлении ведомства.
— Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства, — сказано в сообщении.
Кроме того, США призвали стороны политического конфликта в Молдавии проявить сдержанность и прийти к договорённости по поводу дальнейшего пути государства.
Ранее в НАТО обеспокоились нынешней ситуацией в Молдавии.
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