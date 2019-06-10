Матвиенко предложила оценивать эффективность губернаторов по-новому

Оценивать эффективность работы губернаторов следует не только уже применяемыми методами, но также и по уровню привлечения инвестиций в регион. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Было бы правильным ввести критерий, который будет выявлять эффективность губернатора в привлечении инвестора на современных платформах. Главы регионов будут соревноваться, тянуться друг за другом, — рассказала она в интервью "Известиям".

Она отметила, что в вопросе привлечения инвестиций ключевым фактором является именно профессионализм региональной элиты. При этом, по её словам, будущие критерии "не могут быть формальными" и должны учитывать оценку непосредственно от жителей региона, которую они выражают на каждых выборах.

— Но выборы проходят раз в пять лет, а оценивать руководителей регионов надо ежегодно — чтобы они повышали эффективность своей работы, — заключила она.

Также, по её словам, около 30 российских регионов являются успешными в экономическом и финансовом плане.