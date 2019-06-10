Голикова: Бедных россиян стало меньше на 400 тысяч

Кроме того, по её словам, общее превышение доходов над расходами у жителей РФ составляет порядка 13,3 триллиона рублей — 14,5% ВВП.

По итогам 2018 года общее число россиян, чьи доходы были ниже прожиточного минимума, сократилось на 0,3% (до показателя 12,9%) в сравнении с 2017 годом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

— Может быть, она не такая активная [динамика снижения], как нам бы хотелось. Количество бедных — с доходами ниже прожиточного минимума — сократилось на 400 тысяч человек, сейчас это 12,9%, — сказала она в интервью газете "Известия".

Она отметила, что "лидером" по количеству бедных жителей является Республика Тыва — 40,5%. При этом в регионе "с рождаемостью всё хорошо" — соответственно, бедность затрагивает в том числе и многодетные семьи.

Однако, по словам Голиковой, одними пособиями и механизмами соцподдержки вопрос не решить. Так, за год 309 тысяч семей получили поддержку в форме социального контракта. При этом лишь в 35% случаев был достигнут желаемый положительный эффект.

Виной тому в том числе является и сама форма социального контракта, которая, по мнению вице-премьера, не должна ограничиваться каким-то сроком. Семье должно хватить времени "устойчиво" выйти из бедности. Этому, по мнению Голиковой, мешает и принцип, по которому люди лишаются поддержки, как только их доходы начинают повышаться.

Также в ходе интервью она отметила, что лишь 20% из числа тех, кто по закону может рассчитывать на поддержку государства, за ней обращаются. Первая причина такой низкой цифры — неинформированность населения о тех или иных программах. А вторая — нежелание людей раскрывать свои настоящие доходы. По её словам, примерно пятая часть населения, что называется, по документам является бедной, но фактически это не так, у этих людей есть доход.

Кроме того, Голикова сообщила, что данных на 2018 год пока нет, но по 2017 году наблюдается статистика превышения доходов россиян над расходами. Общая сумма — 13,3 триллиона рублей, что составляет 14,5% ВВП. При этом часть из них — это недоуплаченные налоги и страховые взносы.

Ранее Лайф сообщал, что Тува и Ингушетия были признаны регионами РФ с самым бедным населением.