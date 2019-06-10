Raytheon и United Technologies сообщили о слиянии

Ожидается, что стоимость объединённой компании будет превышать 120 миллиардов долларов.

Две ведущие компании военно-промышленного комплекса США — Raytheon и United Technologies — договорились о слиянии. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе предприятий.

— Raytheon и United Technologies заключили соглашение об объединении на паритетной основе. В результате будет создан ведущий поставщик продвинутых систем для стремительно растущих секторов аэрокосмической и оборонной промышленности, — поясняется в сообщении.

Стоимость компании, как ожидается, будет превышать 120 миллиардов долларов. Её общий годовой оборот может составить до 74 миллиардов. Официально сделку закроют в первой половине 2020 года.