Трампу предложили отсрочку запретов в отношении Huawei на два года

По мнению главы управления Белого дома, ограничения негативно повлияют на американский бизнес.

Исполняющий обязанности главы Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Войт предложил президенту США Дональду Трампу отсрочить некоторые запреты в отношении китайских компаний Huawei и ZTE на срок от двух до четырёх лет, сообщает газета The Wall Street Journal.

По мнению Войта, запреты нанесут серьёзный ущерб американским компаниям, которые используют продукцию китайских фирм. Он послал письмо с предложением отсрочить указ Трампу, а также девятерым членам конгресса и вице-президенту Майку Пенсу.

Если Трамп откажет в отсрочке, то сократится число компаний, способных выполнять подряды и заказы Правительства США. Кроме того, ухудшится положение частных компаний и предприятий в регионах страны, отметил Войт.

При этом глава управления подчеркнул, что осознаёт всю необходимость введения запретов из-за угрозы национальной безопасности.

В России также выступают против введения запретов в отношении Huawei. В частности, российский президент Владимир Путин заявил, что внесение китайской компании в чёрный список является попыткой США вытеснить фирму с глобального рынка. Кроме того, глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал ситуацию с Huawei проявлением "санкционной болезни" Соединённых Штатов.