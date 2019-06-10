Всемирный банк назвал риски для российской экономики

Положительными же факторами эксперты организации сочли нацпроекты по развитию человеческого капитала и повышению производительности.

В докладе Всемирного банка об экономике РФ сообщается, что возможность расширения экономических санкций угрожает развитию российской экономики в среднесрочной перспективе.

Организация также отмечает отрицательное влияние новых финансовых потрясений в развивающихся странах, осложнения условий торговли в мире и резкого падения стоимости нефти.

При этом положительными факторами во Всемирном банке назвали российские нацпроекты по развитию человеческого капитала и повышению производительности, поскольку они могут позитивно повлиять на потенциальный рост экономики РФ "в зависимости от того, насколько успешно они будут реализованы".

Ранее Всемирный банк заявил о рекордном росте российской экономики в 2018 году.