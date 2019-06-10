На Украине возбудили дело из-за серьёзного загрязнения реки химикатами

На Украине возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, информирует пресс-служба Нацполиции.
— По факту загрязнения водоёма в селе Збаржевка Погребищенского района, являющегося притоком реки Рось... открыто производство по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Нарушение правил охраны вод" УК Украины, — говорится в заявлении, размещённом на сайте ведомства.
Это преступление может повлечь наказание в виде тюремного срока до пяти лет.
Напомним, ранее стало известно о том, что в приток реки Рось упала машина с тонной химикатов. Местные власти уже зафиксировали мор рыбы на месте происшествия.
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