На Украине возбудили дело из-за серьёзного загрязнения реки химикатами

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Фото © Instagram/andrej.hartanovic

Данное преступление может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

На Украине возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, информирует пресс-служба Нацполиции.

По факту загрязнения водоёма в селе Збаржевка Погребищенского района, являющегося притоком реки Рось... открыто производство по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Нарушение правил охраны вод" УК Украины, — говорится в заявлении, размещённом на сайте ведомства.

Это преступление может повлечь наказание в виде тюремного срока до пяти лет.

Напомним, ранее стало известно о том, что в приток реки Рось упала машина с тонной химикатов. Местные власти уже зафиксировали мор рыбы на месте происшествия.

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