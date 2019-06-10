Строительный кран упал на многоэтажку в США, есть жертвы — видео

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В Далласе и соседних городах в последние часы наблюдались сложные метеоусловия — мощные бури и град.

Один человек погиб, не менее шести пострадали в результате падения башенного крана на многоэтажное жилое здание в Далласе (штат Техас). Об этом сообщает AP.

Кран, который был задействован при строительных работах, упал из-за сильного ветра. Он рухнул на пятиэтажку жилого комплекса, расположенного в центре города.

По данным местных метеостанций, в Далласе и соседних городах в последние часы наблюдались мощные бури и град. Более 220 тысяч жителей региона уже остались без электричества.

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