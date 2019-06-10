Три российских СМИ станут "одинаковыми" из-за дела Голунова

Вступившиеся за коллегу редакции обещают "внимательно следить" за ходом расследования и выполнением всех требований.

Три российские деловые газеты — РБК, "Ведомости", "Коммерсант" — утром 10 июня впервые в своей истории напечатают одинаковые первые полосы, посвящённые делу подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

На интернет-сайте каждой из названных редакций было опубликовано практически аналогичное заявление с призывом к проведению детальной проверки действий причастных к расследованию сотрудников МВД и передаче результатов проверки прессе.

Заявление редакций «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК о деле Голунова



Три ведущих деловых издания выступили с совместным заявлением в связи с делом журналиста Ивана Голунова, обвиненного в попытке сбыта наркотиковhttps://t.co/nzWPmmJPuH pic.twitter.com/kHeElVp23P — РБК (@ru_rbc) 9 de junio de 2019

— Мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство, — говорится в сообщении.

Журналисты не исключают, что проводимое против Голунова расследование может быть связано с его профессиональной деятельностью. В связи с этим редакции "ожидают от правоохранительных органов неукоснительного соблюдения закона и требуют максимальной прозрачности при проведении расследования".

Также вступившиеся за коллегу редакции обещают "внимательно следить" за ходом расследования и выполнением всех требований, ведь, по их мнению, оно является значимым не только для "журналистского сообщества России", но и "в целом" для всех россиян.

— Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех, — заключили авторы статьи.

Как заявил в интервью сам задержанный Голунов, вещества ему подкинули. На его сторону встали известные деятели культуры, журналисты, члены Совета по правам человека при президенте. Суд отправил Голунова под домашний арест. Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь призвал не мешать следствию по делу журналиста.