Во Владивосток прибыл японский миноносец

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Фото © Flickr / U.S. Pacific Fleet

Моряков встретили хлебом-солью девушки в русских национальных костюмах, а военный оркестр исполнил гимны двух стран.

Эскадренный миноносец Морских сил самообороны Японии "Судзунами" прибыл во Владивосток с неофициальным заходом, сообщает РИА "Новости".

Как рассказал агентству глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский, в главной базе ТОФ корабль встречал замкомандующего Приморской флотилией разнородных сил ТОФ капитан первого ранга Вадим Филиппов.

Филиппов поприветствовал старшего на борту корабля — командира 7-й эскортной дивизии МССО Японии капитана первого ранга Хитоси Симидзу, командира эсминца капитана второго ранга Цуёси Сато и представил им офицеров управления соединения. Военный оркестр исполнил гимны России и Японии, — цитирует агентство Воскресенского.

Японских моряков встретили хлебом-солью девушки в русских национальных костюмах.

В ходе визита пройдут организационные совещания по согласованию эпизодов совместных учений двух стран по поиску и спасению на море "Сарекс-2019". Также моряки проведут спортивные встречи. Визит корабля МССО Японии во Владивосток должен продлиться до 15 июня. В этот день в акватории залива Петра Великого состоятся совместные учения.

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