На спасение дельфинов в Чёрном море выделено 2,5 млн рублей

Центр спасения дельфинов "Дельфа" получит 2,5 миллиона рублей на тренинги по спасению дельфинов в Чёрном море, сообщает РИА "Новости".

— В центр поступают звонки о черноморских дельфинах, которых жители находят на берегу или в прибрежной зоне. Люди не знают, что делать, как помочь. Мы получили президентский грант на проведение очных тренингов для всех желающих. Те, кто поймёт, что спасение дельфинов — это для них, смогут пройти более углублённый курс и получить больше знаний по ветеринарии морских млекопитающих, — цитирует агентство главу центра Татьяну Белей.

Тренинги начнутся в июле и будут проходить в шести городах Краснодарского края: Сочи, Туапсе, Новороссийске, Анапе, Геленджике, Темрюке. Организаторы считают, что в них будут участвовать около 600 человек. Заявку на участие можно оставить на сайте центра.

С апреля 2018 года специалисты центра смогли спасти и выпустить в море четырёх дельфинов. По мнению главы центра, эта цифра вырастет после проведения обучения людей.