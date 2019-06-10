ВСУ понесли новые потери в Донбассе

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Фото © Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) подорвались на мине в Донбассе, сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Из-за незнания карт минных полей погибли два прапорщика. Кроме того, военнослужащий морской пехоты матрос Коржушок случайно произвёл выстрел в собственную ногу из автомата.

Все случаи понесённых потерь говорят о полной потере контроля над подчинённым личным составом со стороны комбригов 35-й и 36-й бригад, — отметил Басурин.

Кроме того, в районе населённого пункта Водяное националисты полка "Азов" избили старшего лейтенанта Пятку, когда тот попытался остановить обстрел из миномётов. Военнослужащего госпитализировали в Мариуполь в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось об уничтожении миномётного расчёта ВСУ в ДНР.

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