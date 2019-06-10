ВСУ понесли новые потери в Донбассе

Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) подорвались на мине в Донбассе, сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Из-за незнания карт минных полей погибли два прапорщика. Кроме того, военнослужащий морской пехоты матрос Коржушок случайно произвёл выстрел в собственную ногу из автомата.
— Все случаи понесённых потерь говорят о полной потере контроля над подчинённым личным составом со стороны комбригов 35-й и 36-й бригад, — отметил Басурин.
Кроме того, в районе населённого пункта Водяное националисты полка "Азов" избили старшего лейтенанта Пятку, когда тот попытался остановить обстрел из миномётов. Военнослужащего госпитализировали в Мариуполь в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось об уничтожении миномётного расчёта ВСУ в ДНР.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени