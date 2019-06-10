Украина "предостерегла" Молдавию от "российского сценария федерализации"

Киев обеспокоен развитием ситуации в Молдавии, столкнувшейся с политическим кризисом, и призывает все вовлечённые стороны решать споры путём диалога, избегая силового противостояния. Об этом сообщает украинский МИД.

В сообщении говорится, что на Украине "с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации" в Молдавии.

Призываем ведущие политические силы страны действовать в рамках правового поля, решать споры путём политического диалога во избежание силового противостояния МИД Украины

В дипломатическом ведомстве утверждают также, что "важным для страны и безопасности ситуации" является "недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации".

Украинские дипломаты отметили, что Киев готов при необходимости предоставить Кишинёву "содействие в решении проблем".

Ранее Лайф сообщал, что молдавский парламент избрал премьер-министра, им стала Майя Санду. Но исполняющий обязанности премьера Павел Филип на следующий день был "повышен" до и.о. президента и получил от Конституционного суда право распустить неугодный парламент. У зданий ведомств в Кишинёве собрались протестующие. Председатель парламента уже заявила, что он продолжит работу.