СМИ: Более 80% стратегических бомбардировщиков B-1B не способны взлететь

Отмечается, что из-за невозможности проводить полёты, в том числе учебные, экипажи переводятся на другие машины.

Согласно оценкам палаты представителей Конгресса США по вооружённым силам, из всего парка стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, имеющихся в наличии, готовых к вылету машин насчитывается лишь "единичное число". Об этом сообщила газета Air Force Times.

Согласно представленным документам, на данный момент всего в авиационном строю в США числится 62 самолёта этой модели. При этом фактически боеготовы из них лишь девять — примерно 15% от общего числа. Издание отмечает, что из-за этого возможности Пентагона по нанесению ударов с применением дальней авиации "оказались под угрозой".

По информации журналистов, причиной не самого лучшего состояния стратегического флота страны оказался возраст самолётов. Хотя США официально оставили на вооружении до 2030 года более возрастной B-52H, разработанный ещё в 40-х годах прошлого века, в случае с B-1B навредила, вероятно, излишняя технологичность и, соответственно, сложность конструкции.

В-1B Lancer — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Один из трёх, применяемых в США. Самый новый был выпущен 31 год назад.

По данным комитета, ситуация с нелетающими самолётами усугубилась до такой степени, что экипажи переводятся на другие машины из-за невозможности проводить тренировки на В-1B.

Как отмечают журналисты, в настоящее время военное командование США проводит обширный технический анализ парка самолётов B-1B, чтобы разработать комплекс мер по возвращению самолётов в строй.

В данный момент в США действует ограничение на использование всех самолётов такого типа из-за выявленных проблем с тормозными парашютами. В прошлом году командование ВВС США дважды запрещало эксплуатацию В-1B из-за технических проблем. Во время одной из нештатных ситуаций в мае 2018 года в Техасе на борту самолёта возник пожар, однако экипаж не смог катапультироваться из-за неработающей системы и был вынужден совершить экстренное приземление.