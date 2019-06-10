Девять шахтёров погибли под завалами на шахте в Китае

Когда стало известно о происшествии, местные власти распорядились приступить к поисково-спасательной операции.

Девять человек погибли, десять получили травмы в результате обвала на шахте в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает администрация зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.

Обвал произошёл на шахте 9 июня около 20:00 (15:00 по московскому времени) и привёл к землетрясению магнитудой 2,3. В результате шахтёры оказались заблокированы под землей, их общее количество не сообщалось.

Когда стало известно о происшествии на шахте, местные власти распорядились приступить к поисково-спасательной операции, которая сейчас уже завершена. Инициировано расследование обстоятельств произошедшего.

Все пострадавшие были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.