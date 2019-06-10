Два человека погибли в ходе протестов на Гаити

В попытке отогнать людей от президентского дворца полиция установила баррикады и применила слезоточивый газ, а потом начала стрелять.

В ходе противостояния полицейских и митингующих в столице Республики Гаити погибли двое участников протеста, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря полиции Михаэль-Анжа Жюнеса.

Протестующие против коррупции заблокировали часть Порт-о-Пренса. Демонстранты поджигают шины, закидывают камнями правительственные здания, перекрывают трассы.

Часть демонстрантов двинулась в сторону президентского дворца. В попытке отогнать оттуда людей полиция установила баррикады и применила слезоточивый газ. Когда толпа напирала на баррикады, в возникшей давке в результате выстрелов правоохранителей погибло два человека, ещё пятеро пострадали. Среди пострадавших — один полицейский, который получил ранение из-за брошенного камня.

12 человек были арестованы.

Протестующие требуют выяснения судьбы финансов, которые были получены в результате льготных поставок венесуэльской нефти. Недавно проведённое расследование выявило, что 14 чиновников под руководством экс-президента похитили порядка 3,8 миллиарда долларов.

Сейчас в стране есть серьёзные проблемы с выработкой электричества. Его для многих жителей включают лишь на несколько часов в день.

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