В результате боевых действий в Триполи погибло уже более 650 человек

129

Фото © AP Photos / Hazem Ahmed

В число гражданских лиц, которые пострадали за последнюю неделю, входят трое медиков.

Минимум 653 человека погибли с начала вооружённых столкновений 4 апреля в окрестностях Триполи. Об этом информирует ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения.

Число жертв в результате продолжающегося конфликта в столице Ливии составляет 653 человека, включая 41 мирного жителя; 3547 человек пострадали, включая 126 мирных жителей, — говорится в сообщении ВОЗ.

Также отмечается, что в число гражданских лиц, которые пострадали за последнюю неделю, входят трое медиков.

4 апреля командующий Ливийской нацармией Халифа Хафтар приказал военным начать наступление на Триполи для его "освобождения от террористов". Вооружённые формирования под командованием Правительства Триполи ведут ответную операцию под названием "Вулкан гнева".

Армия Хафтара продвигается к столице Ливии

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×