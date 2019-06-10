Финские пограничники приняли российскую яхту за "трёхголового монстра"

Береговая охрана Финляндии перепутала российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, с "трёхголовым монстром", сообщает газета Ilta-Sanomat.
9 июня пограничникам сообщили о неопознанном судне в Финском заливе. В ходе проверки сотрудниками патруля в тумане был обнаружен странный объект, который финская охрана назвала "трёхголовым монстром" в своём фейсбуке.
Оказалось, что под "маскировкой" была обычная российская яхта с экипажем из семи человек.
— Для нас выезд на опознание приближающегося к границе судна — обычная практика, но на этот раз случай оказался более забавным, — рассказал один из командиров береговой охраны, Ярмо Хяккинен.
Яхта направляется через территориальные воды Финляндии и Швеции в Осло на фестиваль.
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