Финские пограничники приняли российскую яхту за "трёхголового монстра"

Судно направляется через территориальные воды Финляндии и Швеции в Осло на фестиваль.

Береговая охрана Финляндии перепутала российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, с "трёхголовым монстром", сообщает газета Ilta-Sanomat.

9 июня пограничникам сообщили о неопознанном судне в Финском заливе. В ходе проверки сотрудниками патруля в тумане был обнаружен странный объект, который финская охрана назвала "трёхголовым монстром" в своём фейсбуке.

Оказалось, что под "маскировкой" была обычная российская яхта с экипажем из семи человек.

— Для нас выезд на опознание приближающегося к границе судна — обычная практика, но на этот раз случай оказался более забавным, — рассказал один из командиров береговой охраны, Ярмо Хяккинен.

Яхта направляется через территориальные воды Финляндии и Швеции в Осло на фестиваль.