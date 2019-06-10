Орешкин рассказал о результатах плана Абэ по сотрудничеству с Россией

Министр подчеркнул, что в рамках плана были реализованы проекты в разных областях — от улучшения городской среды и здравоохранения до крупных инвестпроектов.

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в ходе встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко сказал, что план японского премьера Синдзо Абэ из восьми пунктов к 2018 году уже показал результаты.

— Что касается российско-японских отношений, то тот план сотрудничества из восьми пунктов, который предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в 2016-м, к 2018 году уже показал конкретные результаты. Товарооборот между нашими странами за прошлый год вырос на 17%. Реализованы проекты в разных областях — от улучшения городской среды и здравоохранения до крупных инвестпроектов. В конце месяца пройдёт встреча на высшем уровне, поэтому очень важно сейчас сверить часы, — приводит слова Орешкина РИА "Новости".

В ходе встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Сочи в мае 2016 года японский премьер представил "план сотрудничества", который охватывал восемь областей взаимодействия: энергетику, здравоохранение, сельское хозяйство, промышленность, городскую среду, кооперацию предприятий малого и среднего бизнеса, гуманитарные обмены, высокие технологии.

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