СМИ: Минобороны РФ продолжит покупать Су-35 параллельно с Су-57

В ведомстве уверены, что существующих мощностей хватит, чтобы параллельно производить машины обоих типов.

После завершения текущего контракта на поставку истребителей Су-35 Минобороны России продолжит их закупку параллельно с новыми СУ-57. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ведомстве.

— Закупки Су-35 продолжатся после завершения текущего контракта, увеличение заказа на Су-57 никак на это не повлияет. Существующих мощностей хватит, чтобы параллельно производить машины обоих типов, — говорится в сообщении.

Первый полёт истребителя Су-35 состоялся в феврале 2008 года. В 2014 году на вооружение были приняты первые 12 таких машин, в конце 2015 года был выполнен первый контракт на поставку 48 истребителей, тогда же был подписан ещё один, на 50 машин. Он будет выполнен до конца будущего года, когда в ВКС будут доставлены ещё 20 самолётов поколения 4++.

Су-57 является разработкой уже пятого поколения, первый полёт состоялся в 2010 году, до конца текущего года в войска будут поставлены первые 12 таких машин. Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, к 2028 году необходимо перевести на новую технику три авиационных полка. Он выразил надежду, что контракт на поставку 76 истребителей будет заключён уже в ближайшее время.