СМИ: Наёмник назвал имя "заказчика" чиновников в Индонезии

Один из наёмников, принимавших участие в покушении на убийство четырёх высокопоставленных силовиков Индонезии, Иван Курниаван, назвал организатором покушения экс-главу Командования стратегического резерва армии генерал-майора запаса Кивлана Цзэна, сообщает журнал Tempo.

Курниаван заявил также, что изначально ему поручили убить действующего президента Джоко Видодо, но потом планы организатора поменялись.

Кивлан Цзэн со своей стороны заявил, что "ничего не знает об этом", и стал отрицать обвинения. Его адвокат отметил, что в убийстве национальных деятелей "нет никакого смысла".

Ранее стало известно, что преступники планировали покушение на министра-координатора по морским делам Индонезии Лухута Панджаитана, главу национальной разведки Буди Гунавана и специального представителя президента по вопросам безопасности и разведки Гориеса Мэре. Правоохранители обеспечили безопасность чиновников.

Беспорядки начались в столице Индонезии Джакарте 21 мая, после объявления результатов всеобщих выборов. Сторонники проигравшего президентский сегмент отставного генерала Прабово Субианто вышли на митинги, чтобы заявить о несогласии с результатами. Они настаивали, что в день выборов и при подсчёте голосов допускались многочисленные нарушения в пользу Джоко Видодо, избиравшегося на второй срок. Избирком объявил, что Видодо набрал 55,5% голосов, а Субианто — 45,5%.