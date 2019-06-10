Туристы рассказали, где лучшие места в поездах

Согласно результатам опросов, однозначно худшими местами в поездах большинство российских путешественников назвали те, что расположены возле туалета. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование портала Туту.ру.

За этот вариант проголосовали 64% опрошенных. Вторыми в рейтинге антилюбви оказались боковые верхние полки, их отметили 21% опрошенных. "Бронза" рейтинга досталась нижним боковушкам, против которых высказался каждый десятый.

Только 3% респондентов заявили, что считают неудобными верхние полки в купе и по 1% голосов взяли нижние полки в купе и места у аварийных выходов. Любопытно, что самыми желанными оказались полки возле купе проводника.

Ранее Лайф рассказывал, что в 2020 году в российских поездах появятся комфорт- и бизнес-класс.