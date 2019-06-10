Токаев поблагодарил сограждан за доверие, оказанное на выборах главы Казахстана

По словам президента, впереди страну ждёт большая работа, так как республика "стала объектом влияния международных процессов".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после ознакомления с результатами экзитполов на прошедших 9 июня выборах главы государства поблагодарил своих соотечественников за доверие. Об этом говорится в сообщении его штаба.

Также Токаев отметил возросший уровень политической культуры в республике. Он выразил радость по поводу того, что предвыборная кампания была "цивилизованной" и "без огульной критики".

По словам президента, впереди страну ждёт большая работа, так как Казахстан "стал объектом влияния международных процессов" и "на себе ощущает то, что происходит за его пределами".

— Мы должны быть вместе, чтобы работать на будущее Казахстана. Наш первый президент, елбасы ("лидер нации". — Прим. Лайфа) Нурсултан Назарбаев, построил сильное многонациональное государство, известное во всём мире. Наша задача в том, чтобы сохранить достижения этого государства и идти вперёд по пути прогресса и созидания, — подчеркнул Токаев.

Напомним, в марте президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку, после чего временным лидером страны стал Токаев, в прошлом спикер парламента. Его кандидатуру в президенты предложил лично Назарбаев. По данным экзитполов, на прошедших 9 июня выборах лидирует Токаев, набирая более 70% голосов.