СКР проводит проверку после аварийной посадки Ан-2 в Бурятии

В результате произошедшего один из пилотов летательного аппарата получил перелом ноги.

Восточно-Сибирское СУ СКР на транспорте начало проверку по факту аварийной посадки самолёта Ан-2 в 50 километрах от села Кырен Тункинского района Бурятии во время опыления территории от шелкопряда, сообщает пресс-служба управления.

— На борту самолёта были командир воздушного судна и второй пилот, который при аварийной посадке получил перелом голени. ...Проводится доследственная проверка, — поясняется в сообщении.

Напомним, накануне, 9 июня, лёгкий многоцелевой самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку в Тункинском районе Бурятии.