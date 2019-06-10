В Кузбассе 87 горняков выводят из шахты из-за прекращения вентиляции

87 горняков выводят из шахты "Алексиевская" в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области на поверхность из-за остановки главного вентилятора, сообщает РИА "Новости".

— На момент ЧП в шахте было 95 горняков, 87 из них выводят на поверхность, — приводит агентство комментарий представителя региональных экстренных служб.

Отмечается, что в шахте сейчас остаются восемь человек для решения вопросов жизнеобеспечения. На место происшествия выехали два отделения горноспасателей.

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