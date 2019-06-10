Вода ушла из подтопленных домов в посёлках Хабаровского края

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Фото © Евгений Асташенков / Интерпресс / ТАСС (архив) 

Восемь жилых домов в посёлках Пасека и Улика-Национальное Хабаровского края, подтопленные паводком в начале июня, освободились от воды, остаются подтопленными 11 домов, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

— На утро 10 июня жилые дома в посёлках Пасека и Улика-Национальное освободились от воды. Остаются подтопленными 11 подворий, — уточняется в сообщении.

Отмечается, что вода ушла и с участков в селе имени Полины Осипенко. На большинстве небольших рек края сегодня продолжится спад воды.

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