Адмирал о реакции российских моряков на инцидент с крейсером США: Не война же!

Адмирал запаса Валентин Селиванов оценил действия российских моряков большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" в ходе инцидента с американским крейсером в Восточно-Китайском море. Его слова приводит НСН.

Инцидент произошёл в пятницу, 7 июня. Американский крейсер USS Chancellorsville внезапно пересёк курс российскому кораблю, из-за чего экипаж БПК совершил экстренное маневрирование во избежание столкновения. В Москве указали на то, что действия американского крейсера противоречат правилам судоходства и являются вызывающими.

Особое внимание СМИ было уделено российским морякам, которые "загорали" на палубе "Адмирала Виноградова". На опубликованных роликах видно, что, несмотря на ситуацию, члены экипажа продолжили отдыхать, не обращая внимания на сближение с крейсером.

— Восточно-Китайское море. Наш корабль совершает мирный переход... Матросы и личный состав пообедали. У них послеобеденный отдых. Жарко, — сказал НСН Селиванов, комментируя спокойствие российских моряков.

По его словам, экипаж в данных условиях имел право на отдых.

— Конечно, на солнце нужно загорать раздетым, не потеть в одежде. А нести вахту в мирное время на переходе в плановом режиме должна часть команды, другая — готовиться к вахте, остальные — отдыхать. Не война же! — отметил адмирал.

Ранее Лайф писал о публикации видео опасных манёвров крейсера США рядом с российским кораблём. При этом, по мнению американской стороны, это россияне поставили под угрозу безопасность экипажа Chancellorsville.

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