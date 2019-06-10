В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать лучшее мороженое

Покупателям рекомендовали обращать внимание на состав продукта, сроки годности, а также на его цену.

С приходом аномальной жары в центральные регионы России, жители стараются всеми возможными силами спастись от зноя. В том числе и потреблением мороженого. В связи с этим Роспотребнадзор подготовил памятку — как выбрать действительно вкусное и не вредное лакомство.

По данным ведомства, первое на что стоит обратить внимание — это наименование продукта. Если при его производстве были использованы заменители молочного жира, то это должно быть указано в названии: "мороженое с заменителем молочного жира". А в его маркировке исключены слова "молочное", "сливочное" или "пломбир". При этом корректно указывать вес продукта не в миллилитрах, а в граммах.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что качественное мороженое допускает содержание в своём составе натуральных стабилизаторов и загустителей, например пектина (Е440), гуаровой камеди (Е412), желатина, альгината натрия (Е401) и других. Они позволяют продукту держать форму, а их содержание, "как правило, находится в пределах гигиенической нормы. "

Как следует из документа, качественное мороженое должно "откалываться", поскольку хорошо замороженная масса продукта обязательно плотной консистенции. Но это правило не работает на мягкое мороженое, поскольку оно не подвергается закаливанию и, соответственно, имеет меньший срок годности. О его свежести больше скажет форма. Мороженое не должно быть деформированным. В противном случае, это может говорить о нарушении режима хранения либо об истечении срока годности.

Ещё одним признаком низкого качества продукта является наличие белого налёта или кристалликов льда. В таких ситуациях лучше внимательно изучить сроки годности на упаковке. Если маркировка стёрта или размыта — лучше отказаться от покупки.

Другим признаком низкокачественного мороженого может служить низкая цена, которая, как правило, связана с использованием более дешёвых растительных жиров, например, пальмового масла. Как подчёркивают в ведомстве, это невозможно обнаружить в момент покупки, только в лаборатории.