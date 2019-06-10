Наблюдатели ШОС: Выборы в Казахстане были прозрачными и демократичными

Нарушений норм национального законодательства, которые поставили бы под сомнение легитимность выборов, отмечено не было.

Глава миссии наблюдателей ШОС, генсек организации Владимир Норов заявил о том, что выборы президента Казахстана прошли в соответствии с законом, были прозрачными, достоверными и демократичными.

— Миссия констатирует, что внеочередные выборы Республики Казахстан соответствовали требованиям законодательства страны и принятым страной международным обязательствам, — сообщил он.

По словам генсека ШОС, нарушений норм национального законодательства, которые поставили бы под сомнение легитимность выборов, миссией отмечено не было.

— Миссия признаёт прошедшие внеочередные выборы достоверными, прозрачными и демократичными, — резюмировал глава организации.