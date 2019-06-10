Названа дата открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту

По предварительным данным, продажа первых билетов может начаться грядущей осенью.

Запуск движения по железнодорожной части Крымского моста запланирован на 9–10 декабря. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности гендиректора ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян. При этом он уточнил, что первые билеты на поезда можно будет приобретать уже с октября.

— Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9–10 декабря 2019 года. Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов, — говорится в ответе.

Первоначально билеты на пассажирские поезда, проходящие по Крымскому мосту, можно будет приобрести только в билетных кассах Крымской железной дороги. Однако прорабатывается возможность приобретения билетов через Интернет. Стоимость проезда пока не известна.

Как отметили представители КЖД, первыми двумя поездами, которые пройдут по Крымскому мосту, станут пассажирские составы, следующие по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва. Но в преддверии летнего курортного сезона 2020 года между полуостровом и материковой частью России будут курсировать уже 11 пассажирских поездов.

Среднее время в пути из Москвы в Симферополь, по предварительным данным, составит 35 часов. Запуск по Крымскому мосту скоростных поездов с материковой части России пока не планируется.

Как сообщал Лайф, ещё в марте укладка рельсов на Крымском мосту была завершена наполовину. На данный момент все пролёты железнодорожной части Крымского моста собраны.

Напомним, что, согласно проекту, железная дорога рассчитана на движение составов массой до 7100 тонн. В день она сможет пропускать по Крымскому мосту до 47 поездов.