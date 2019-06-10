"Встроенный" вирус обнаружен в Android-смартфонах

Как отмечают специалисты, заразить своё устройство можно и через официальный магазин приложений вместе с обновлением.

Хакеры взламывали смартфоны с операционной системой Android и устанавливали на них вирусы ещё до продажи гаджетов. О "находке" рассказали специалисты компании Google в своём блоге.

Речь идёт о программах семейства Triada, которые размещают на заражённом устройстве рекламу и "радуют" владельцев свежим спамом. Особенности заражения не раскрываются, но выяснилось, что последние версии этого трояна могут быть предустановленными. Также заразить свой гаджет можно и через обновление приложений, ведь их разрабатывают сторонние производители.

Конкретные названия производителей, чьи смартфоны подверглись атаке этим вирусом, не называются, однако в статье отмечается, что в 2017-м в устройствах китайских компаний Leagoo и Nemu была обнаружена одна из разновидностей этой вредоносной программы.

В качестве защиты специалисты советуют проверить своё устройство на наличие вирусов программой Build Test Suite. В скором времени к поиску опасных обновлений подключится и магазин приложений Google Play.

Нынешней весной эксперты отмечают рост числа троянов и вирусов, похищающих банковские данные пользователей. В марте компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении киберугроз, обнаружила массовую атаку на Android-смартфоны.