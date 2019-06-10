В Москве ожидаются ливни с грозами и градом

Столбики термометров в столице покажут +27…+29 градусов, в Подмосковье — +25…+30 градусов.

Погода в Москве сегодня, 10 июня, будет обусловлена прохождением в регионе холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой разрозненных грозовых облаков. Об этом сообщает "Фобос".

Согласно прогнозу, во второй половине дня в столице пройдут скоротечные, но интенсивные ливни с грозами и градом. Также ожидается шквалистое усиление ветра. Столбики термометров в Москве покажут +27…+29 градусов, в Подмосковье — +25…+30 градусов.

Ранее специалисты Гидрометцентра рассказали, когда в столичный регион придёт прохлада.