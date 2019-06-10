ФСБ проводит обыски в Крыму у подозреваемых в терроризме

В отношении жителей городов Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены уголовные дела.

На территории нескольких районов Крыма и Севастополя сотрудники ФСБ проводят обыски у предполагаемых участников деятельности террористической организации "Хизб ут-тахрир аль-ислами"*. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

— УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела в отношении жителей города Алушты, Белогорска и Симферопольского района Республики Крым, подозреваемых в организации и участии в деятельности террористической организации "Хизб ут-тахрир аль-ислами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поддержку ФСБ в следственных мероприятиях оказывали бойцы Росгвардии и сотрудники полиции.

Напомним, 23 подозреваемых были задержаны в Крыму в конце марта. Как отмечали в ФСБ РФ, они осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.