ФСБ проводит обыски в Крыму у подозреваемых в терроризме

На территории нескольких районов Крыма и Севастополя сотрудники ФСБ проводят обыски у предполагаемых участников деятельности террористической организации "Хизб ут-тахрир аль-ислами"*. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.
— УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела в отношении жителей города Алушты, Белогорска и Симферопольского района Республики Крым, подозреваемых в организации и участии в деятельности террористической организации "Хизб ут-тахрир аль-ислами", — говорится в сообщении.
Отмечается, что поддержку ФСБ в следственных мероприятиях оказывали бойцы Росгвардии и сотрудники полиции.
Напомним, 23 подозреваемых были задержаны в Крыму в конце марта. Как отмечали в ФСБ РФ, они осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата.
* Организация запрещена в России решением Верховного суда.
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