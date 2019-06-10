Музыканты сыграли мелодию из "Титаника" во время потопа в торговом центре

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Намёк поняли и посетители центра. Некоторые пели строчки из песни Селин Дион My Heart Will Go On.

В мексиканском городе Гвадалахара музыканты сыграли легендарную мелодию из фильма "Титаник" во время потопа в местном торговом центре. Из-за сильных ливней кровля ТЦ не выдержала, и вода лилась прямо с потолка.

Музыканты сочли момент символичным. Зрители оценили незапланированное выступление, некоторые пели строчки из песни Селин Дион My Heart Will Go On ("Моё сердце будет биться дальше"), а одна из уборщиц и вовсе начала танцевать.

Накануне один из терминалов аэропорта Шереметьево в Москве залило водой. Лайф публиковал видео потопа.

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