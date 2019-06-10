Врач объяснил, почему современные дети более подвержены стрессам

По словам психиатра, подрастающее поколение в девяностые и нулевые было более психически крепким.

Снижение уровня стрессоустойчивости у современных детей вызвано прежде всего нарушением внутрисемейных связей и потерей навыков доверительного контакта с родителями. Такое заявление агентству городских новостей "Москва" сделала директор Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г. Сухаревой столичного Департамента здравоохранения, заместитель главного внештатного психиатра Москвы по вопросам детства Марина Бебчук.

— Ещё 10–20 лет назад в семье формировались отношения привязанности: детей брали на ручки и вместе с ними смотрели мультики. А сейчас ребёнок смотрит в планшет, сидя в своей комнате, и не обсуждает происходящее с родителями. Утрачена потребность в диалоге, обычный доверительный вечерний разговор в кругу семьи — редкость, — сказала Марина Бебчук.

Говоря о последствиях, она отметила, что, когда ребёнок окажется в сложной ситуации, у него может появиться чувство беспомощности. Он просто не будет знать, как и с кем обсуждать свой внутренний конфликт.

Психиатр пояснила, что виртуальный мир не способен дать человеку навык справляться с эмоциональным напряжением, чувством одиночества или душевной болью. Потому специалист рекомендовала родителям как можно чаще разговаривать с детьми и в целом быть более гибкими в воспитании.

— Разговаривайте с детьми, не бойтесь признаваться в том, что не всё знаете, интересуйтесь жизнью детей, ждите друг друга к ужину и смотрите чаще семейные фотографии. Хорошо, если родители могут регулярно обсуждать друг с другом свои сложности в контакте с ребёнком. Обязательно согласовывайте между собой воспитательные позиции и при этом сохраняйте гибкость своих реакций в кризисные моменты, — добавила Марина Бебчук.

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