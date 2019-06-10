Внедорожник Запашного с двумя детьми протаранила легковушка

Дрессировщик Аскольд Запашный на своём внедорожнике Lexus попал сегодня ночью в ДТП на Ленинском проспекте в Москве. Худрук Большого Московского цирка возвращался с вокзала с семьёй, в том числе с двумя дочками, когда в его автомобиль влетел неизвестный.
— Существо, которое тараном чуть не привезло мою машину, в которой находились двое маленьких детей, в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии, — рассказал дрессировщик.
Однако далеко уехать злоумышленнику не удалось. По словам Запашного, сотрудники ГИБДД оперативно нашли видеозапись происшествия и установили марку и номер машины виновника.
А осенью прошлого года в аварию попал брат Аскольда Запашного — Эдгард. В его машину также въехали.
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